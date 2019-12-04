نائب يؤكد أهمية ضمان حقوق عراقيي الخارج بالمشاركة في انتخابات نزيهة دون تزوير

أكد النائب عن تحالف القوى العراقية عادل خميس المحلاوي، الأربعاء، على ضرورة ضمان حقوق شريحة العراقيين في الخارج من بينها التعبير عن رأيهم والمشاركة في انتخابات شفافة ونزيهة تضمن ايصال صوتهم بالشكل الامثل دون تزوير او تلاعب من البعض كما حصل بالانتخابات السابقة.

وقال المحلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "مطالبة البعض بالغاء انتخابات الخارج ربما تكون لها وجهة نظر في حالات ضيقة جداً بحال تكررت المشاهد السابقة من استغلال البعض لتلك الاصوات في عمليات تزوير، لكن بحال وفرت مفوضية الانتخابات وبالتنسيق مع المنظمات الدولية والاممية الاليات التي تمنع حصول التزوير مرة اخرى وتحافظ على شفافية وصول تلك الاصوات الى مستحقيها فحينها سنكون اول الرافضين لالغاء انتخابات الخارج".



واضاف المحلاوي، ان "الدستور واضح واعطى الحق لجميع العراقيين ممن هم ضمن السن القانوني للمشاركة بالانتخابات، وهو حق قانوني ودستوري"، لافتا الى ان "شريحة مواطني الخارج هي شريحة لم تخرج بالأغلب بطراً، بل كانت للظروف القاسية والاستثنائية التي مر بها البلاد اسبابها في خروج النسبة الأكبر منهم بالتالي فان ايصال رسالة ايجابية لهم بانهم كانوا وما زالو وسيبقون جزء من العراق وشعبه هو أمر مهم لان العراق للعراقيين فقط اينما كانوا".



وأكد، أننا "كنا وسنبقى مع مطالب الجماهير وما تراه مناسباً في صياغة قانون الانتخابات او اي اصلاحات اخرى ترتضيها الجماهير المطالبة بالتغيير وصولاً الى تحقيق ما يتمناه الشعب من تقدم في كافة المجالات ومن بينها تصويب العملية السياسية وشفافية التجربة الانتخابية".

