احتراق قاعتين في شارع أبو نؤاس وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على قاعتين نوادي ليلية في منطقة ابي نؤاس".

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "النيران تمتد لمدرسة قريبة والدفاع المدني يتدخل".