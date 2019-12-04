أفاد مصدر امني، الأربعاء، باحراق قاعتين للنوادي الليلية في منطقة ابي نؤاس وسط بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجهولين اقدموا، مساء اليوم، على قاعتين نوادي ليلية في منطقة ابي نؤاس".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "النيران تمتد لمدرسة قريبة والدفاع المدني يتدخل".
كانت هذه تفاصيل خبر احتراق قاعتين في شارع أبو نؤاس وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.