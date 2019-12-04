نتنياهو يلتقي بومبيو لزيادة الضغط على إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قبيل توجهه إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، الأربعاء، أنه سيلتقي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للدعوة إلى زيادة الضغط على إيران.



وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن الاثنين سيلتقيان مساء الأربعاء في لشبونة.

كما يلتقي نتنياهو نظيره البرتغالي أنطونيو كوستا، ولكن "الغرض الرئيسي" من زيارته للبرتغال هو لقاء بومبيو، كما كشف عندما غادر إلى لشبونة.

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وقال نتنياهو للصحفيين، في بيان صدر عن مكتبه، "أسافر الآن إلى لشبونة حيث سألتقي مع رئيس الوزراء البرتغالي، ولكن الغرض الرئيسي هو عقد لقاء مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بعد أن تحدثت، الأحد، مع الرئيس دونالد ترامب وتمحورت المكالمة حول إيران إلى حد كبير".

وأضاف نتنياهو: "سنواصل هذه المحادثات مع بومبيو التي سترتكز على إيران".

وأكد نتنياهو أن "ترامب يمارس ضغوطا هائلة على إيران بواسطة العقوبات وهذا واضح، فنحن نرى إيران وهي تهتز. هناك مظاهرات في طهران وفي بغداد وفي بيروت. من المهم تشديد هذه الضغوط ضد العدوان الإيراني".