46 منظمة حقوقية تطالب إيران بوقف قمع المتظاهرين

طالبت 46 منظمة حقوقية دولية، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، بإنهاء قمع المتظاهرين في جميع أنحاء إيران.

وأوردت إذاعة صوت أمريكا الناطقة بالفارسية من الولايات المتحدة، الأربعاء، نص البيان المشترك الموقع من جانب تلك المنظمات الحقوقية التي دعت السلطات الإيرانية إلى إعلان حصيلة رسمية بشأن أعداد قتلى وجرحى ومعتقلي الاحتجاجات.

وشدد البيان على الحق بإقامة تجمعات سلمية وحرية العمل النقابي على أساس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية.





وناشدت المنظمات الحقوقية بالإفراج فوريا عن جميع المحتجين والناشطين الإيرانيين المعتقلين خلال المظاهرات الأخيرة التي اندلعت 15 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.



وأهاب البيان بالحكومة الإيرانية احترام التعهدات الدولية المنصوص عليها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لا سيما في ظل قمعها المحتجين بلا شفقة.



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وكانت منظمات هيومن رايتس ووتش ومؤسسة عبدالرحمن برومند ومركز توثيق حقوق الإنسان في إيران ومركز المدافعين عن حقوق الإنسان من بين الموقعين على البيان.







وطالبت المنظمات المذكورة بمعاقبة ومحاكمة مسؤولي ومدبري قتل المتظاهرين في إيران.



وقالت منظمة العفو الدولية في أحدث تقاريرها، الإثنين الماضي، إن قتلى احتجاجات إيران بلغ 208 أشخاص على الأقل، ومن المرجح أن يتجاوز العدد الحقيقي أكثر من هذا الحد.



وفي سياق متصل، كشفت دولت نوروزي، ممثلة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في بريطانيا، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي عمت 189 مدينة في بلادها قد تجاوز 1000 قتيل.





وأشارت نوروزي، في بيان صحفي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، إلى أن النظام الفاشي الحاكم في إيران يتعمد إخفاء جريمته ضد الإنسانية بأوامر مباشرة من المرشد علي خامنئي.