"حزب الازدهار" الإثيوبي يبدأ رسميا إجراءات خوض الانتخابات المقبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يستعد "حزب الازدهار" الجديد المنبثق عن الائتلاف الحاكم في إثيوبيا، لخوض الانتخابات المقبلة، وذلك بعد أن تقدم بطلب، اليوم الأربعاء، لمجلس الانتخابات الوطنية الإثيوبي لإصدار شهادة الاعتراف به كحزب رسمي.

وتأتي هذه الخطوة استعدادا للمشاركة في العمل السياسي وخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، المزمع إجراؤها في مايو 2020.

وحزب الازدهار يقوده رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد أعلن، الإثنين الماضي، خوض الانتخابات المقبلة، ويضم 8 أحزاب بينها 3 رئيسية تشكل الائتلاف الحاكم بإثيوبيا.

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ووفق إعلان المجلس الوطني الإثيوبي الذي يسمح بإلغاء الحزب القديم المسجل لدى المجلس، وتسجيل حزب جديد، تقدم "الازدهار" جميع الوثائق لمجلس الانتخايات الوطني الإثيوبي.

ووقّعت أحزاب: الأورومو الديمقراطي، والأمهرا الديمقراطي، والحركة الديمقراطية لشعوب جنوب إثيوبيا، المكون الرئيسي للائتلاف الحاكم، على وثيقة إعلان حزب الازدهار.

بينما شهدت الوثيقة أيضاً توقيع الأحزاب الموالية للائتلاف، وهي: عفار، والصومال الإثيوبي، وجامبيلا، وبني شنقول جومز وهرر.