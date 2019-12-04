ترامب عن تقرير "عزله": مزحة لا جدوى منها

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رويترزالأربعاء 2019/12/4 10:13 م بتوقيت أبوظبي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن تقرير الديمقراطيين عن مساءلته هو "مزحة" لا جدوى منها، واشتكى من تحديد مواعيد لجلسات استماع بهذا الشأن أثناء وجوده خارج البلاد.
وأضاف ترامب، في تصريحات بقمة لحلف شمال الأطلسي بلندن، "إنه لا جدوى منه"، ومضى يقول إن هذا التحرك وحّد الجمهوريين خلفه.. وتساءل ترامب: "هل هؤلاء يحبون بلدنا حقا؟".
وصدقت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب على تقرير عزل ترامب؛ حيث اعتمدت اللجنة التقرير بـ13 صوتاً مقابل رفض 9 أصوات.
وكانت اللجنة قد نشرت، أمس الثلاثاء، مسودة تقريرها بشأن عزل الرئيس الأمريكي، لاتهامه بالتقصير، الذي أكد أن ترامب أضر بالأمن القومي، وقام بترهيب شهود فعليين ومستقبليين.
ويجري مجلس النواب الأمريكي تحقيقاً في مسألة عزل ترامب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب فيه بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه جو بايدن في أوكرانيا.
يشار إلى أن بايدن يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل أمام ترامب.
وذكر التقرير أن التحقيق "كشف عن جهود استمرت عدة أشهر من جانب ترامب لاستخدام سلطات مكتبه لطلب التدخل الأجنبي لمصلحته في انتخابات الرئاسة 2020".
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