ماكرون يدعو لاجتماع مع دول الساحل بشأن الإرهاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، قادة دول الساحل الأفريقي الخمس، لإجراء مباحثات حول الدعم العسكري الفرنسي لهم في حربهم ضد الجماعات الإرهابية.



وتأتي دعوة ماكرون، بعد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي"ناتو" فى واتفورد بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد 9 أيام من مقتل 13 جندياً فرنسياً في تصادم مروحيتين خلال عملية ضد الإرهابيين في مالي.

وقال ماكرون: "لقد تم تأكيد شرعية نشر القوات على مدى 6 سنوات، وأنها لا تزال جزءاً من أمننا".

وأضاف ماكرون أنه يتوقع أن يصيغ قادة كل من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، ما يطلبونه من فرنسا والمجتمع الدولي.

وأوضح أنه في حال توضيح القضايا التي يريد طرحها خلال الاجتماع في باو بجنوب فرنسا في 16 من الشهر الجاري، عندئذ فإنه سوف ينظر في "بناء تحالف جديد مع الشركاء الأوروبيين الموجودين بالفعل".