القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، قادة دول الساحل الأفريقي الخمس، لإجراء مباحثات حول الدعم العسكري الفرنسي لهم في حربهم ضد الجماعات الإرهابية.
وتأتي دعوة ماكرون، بعد قمة لقادة حلف شمال الأطلسي"ناتو" فى واتفورد بالعاصمة البريطانية لندن، وبعد 9 أيام من مقتل 13 جندياً فرنسياً في تصادم مروحيتين خلال عملية ضد الإرهابيين في مالي.
وقال ماكرون: "لقد تم تأكيد شرعية نشر القوات على مدى 6 سنوات، وأنها لا تزال جزءاً من أمننا".
وأضاف ماكرون أنه يتوقع أن يصيغ قادة كل من بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر، ما يطلبونه من فرنسا والمجتمع الدولي.
وأوضح أنه في حال توضيح القضايا التي يريد طرحها خلال الاجتماع في باو بجنوب فرنسا في 16 من الشهر الجاري، عندئذ فإنه سوف ينظر في "بناء تحالف جديد مع الشركاء الأوروبيين الموجودين بالفعل".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يدعو لاجتماع مع دول الساحل بشأن الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.