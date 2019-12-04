أبوالغيط يدعم إنشاء مركز تدريب مشترك للجيوش العربية

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، الأربعاء، دعم الجامعة جهود دولها الأعضاء في شتى المجالات المشتركة، خاصة العسكري الذي يمثل صمام الأمان للأمة العربية.

والتقى أبوالغيط، الأربعاء، رؤساء هيئات التدريب في القوات المسلحة العربية، لإقرار الدراسة التي أعدها ممثلو الدول العربية حول "إنشاء مركز تدريب عسكري عربي بين القوات المسلحة في الدول العربية".



وأكد أبوالغيط، في بيان وصل "العين الإخبارية" نسخة منه، أهمية مثل هذه الندوات وضرورة الحرص على التواصل والتنسيق بين القوات المسلحة العربية، كما جرت العادة في مثل هذه الاجتماعات التي تعكس التضامن العربي.

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وأعرب عن دعم الجامعة العربية لجهود دولها الأعضاء في شتى المجالات المشتركة، خاصة العسكري منها، الذي يمثل صمام الأمان للأمة العربية.

كما حرص الأمين العام على التذكير بالمواقف المشرفة للجيوش العربية في ملحمة حرب أكتوبر 1973، التي عكست وحدة الصف العربي وأبرزت روح التعاون، ما كان له عظيم الأثر في تحقيق الانتصار التاريخي.

كما حث أبوالغيط الحضور على أهمية توسيع ثقافتهم المعرفية والإلمام بجميع التطورات التكنولوجية في المجال العسكري، من أجل رفع كفاءة الجيوش العربية والوصول بها إلى أعلى المستويات.





وبدأت أعمال الندوة (24) منذ الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري وتستمر حتى غد الخميس، وذلك بهدف "إقرار الدراسة التي أعدها ممثلو الدول العربية حول موضوع "إنشاء مركز تدريب عسكري عربي للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة العربية".