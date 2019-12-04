تحركات حزبية مصرية تمهد لاستحقاقات ديمقراطية مرتقبة

بدأت أحزاب مصرية تحركات مكثفة استعدادا لاستحقاقات ديمقراطية مقبلة، مزمع إجراؤها العام المقبل، وفق التعديلات الدستورية الأخيرة.



وتشمل قائمة الاستحقاقات، انتخابات مجلس النواب والشيوخ، التي تمّ تفعيلها بعد تعديل الدستور في أبريل/نيسان الماضي، وأخيرا انتخابات مجالس المحليات.

ومن المقرر انتهاء مجلس النواب في الدورة الحالية من إعداد مشروعات القوانين الاستحقاقات الثلاثة.

وتوقع علي عبدالعال، رئيس المجلس، الشهر الماضي، إجراء انتخابات البرلمان المقبلة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قبل بدء الانعقاد الجديد بـ60 يوما، فيما لم يشر لموعد المحليات.

وفي جلسة حوارية، هي الثانية من نوعها، نظمها حزب مستقبل وطن (صاحب الأغلبية النيابية)، الأربعاء، ناقشت 7 أحزاب مصرية رؤيتها نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وإقرار بعض مشروعات القوانين المتصلة بها، بالإضافة إلى تفعيل دور الأحزاب في إثراء الحياة السياسية بالبلاد.

وضمت قائمة الأحزاب المشاركة، الإصلاح والتنمية، والشعب الجمهوري، والعدل، والمحافظين، والغد، المصري الديمقراطي.

أهمية الحوار

واتفقت الأحزاب المشاركة على أهمية الحوار فيما بينها لإيجاد رؤية مشتركة حول مستقبل الوضع السياسي.

وقال أشرف رشاد، رئيس "مستقبل وطن"، إن "الهدف من جلسات الحوار الوطني وجود رؤية وطنية نقدمها للمواطن المصري أولا، وإن التفافنا حول علم مصر والمصلحة العليا للوطن هو الثابت بيننا".

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وأكد موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن لكل حزب طموحاته وأفكاره، لكن من الضروري "التفكير في مصلحة الوطن"، والسعي لـ"لتوافق الحزبي والفكر الحزبي باعتبار أننا واحد في النهاية كلنا لمصر".

وأضاف مصطفى "نريد أن تكون هناك أحزاب معارضة بناءة، ولا بد من التعاون فيما بيننا، متحدثا أيضا عن المصلحة العامة والوجود في البرلمان"، مشيرا إلى وجود "شخصيات لها قيمتها ودورها".

وأعرب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن سعادته بالمشاركة في جلسات الحوار، قائلا: "من زمن طويل لا نتحاور ولا نسمع بعضنا"، ودعا إلى "ميثاق شرف تلتزم به الأحزاب قبيل الانتخابات لتجرى انتخابات حقيقية تعبر عن الشعب".







وقال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال كلمته في الجلسة، إن مصر تتعرض لهجمة شرسة على الوعي المصري وتزييف الحقائق، مشيرا إلى أن الأحزاب ليس دورها الانتخابات فقط، بل إنها "عنصر مهم جدا للتصدي لهذه المجتمعات، لأنه يجب أن تكون على تواصل مباشر مع الجماهير من خلال أمانات المحافظات"، وطالب برفع الوعي والتدريب والتثقيف السياسي.

واعتبر رئيس حزب الشعب الجمهوري أن دور الأحزاب لا يقل أهمية عن دور العبادة ووسائل الإعلام والصحف والنقابات المهنية، داعيا الأحزاب للتصدي معا للهجمة الشرسة التي تتعرض لها مصر.

إنهاء تشريعات الانتخابات

وبشأن إنهاء التشريعات المكملة للدستور والمتعلقة بالانتخابات البرلمانية والمحلية المقبلة، قال محمد أمين، نائب رئيس حزب المحافظين، إنه يجب التناقش من أجل استكمال جميع مؤسسات الدولة في "مناخ مفتوح"، وطالب بأن تسمح قوانين الانتخابات بتمثيل كل الأطياف السياسية حتى يتحقق التنوع والتوازن.

وقال حسام الخولي، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، إن حزبه الذي يمتلك (380 مقعدا في البرلمان)، يهدف من خلال الحوار إلى تمثيل كل القوى الوطنية على اختلاف أطيافها في البرلمان المقبل حتى تكون الآراء جمعيا تحت القبة وليس في الشارع.

من جهته، قال عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إنه من غير المقبول أن أحدا يمارس السياسة ويرفض أي حوار سياسي، مطالبا بتفعيل دور الأحزاب والأخذ برأيها في مشروعات القوانين المهمة المقبلة.