نجم جزائري يقترب من مزاحمة تريزيجيه في أستون فيلا

أصبح الجزائري سعيد بن رحمة، نجم برينتفورد الإنجليزي، على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين من قبل أستون فيلا الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وفقا لما كشفت عنه تقارير صحفية إنجليزية.

ويضم أستون فيلا بين صفوفه، الثنائي المصري أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه"، علما بأن بن رحمة يلعب في مركز الجناح الذي يشارك فيه تريزيجيه أيضا مع الفيلاينز.



ويدعم مدرب "الفيلانس" دين سميث فكرة التعاقد مع المهاجم الجزائري نظرا لمعرفته الجيدة به، بحكم تدريبه له في الموسم الماضي خلال وجودهما معا في نادي برينتفورد الإنجليزي.



وكان سميث قد استقدم بن رحمة من نيس الفرنسي بمبلغ بسيط للغاية لا يتجاوز 1.7 مليون يورو، وصنع منه أحد أبرز نجوم النسخة الماضية لدوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

وأسهم اللاعب في 28 هدفا ما بين صناعة وتسجيل من جملة 45 مباراة شارك فيها في الموسم الماضي بمختلف المسابقات.

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كما واصل تألقه في الموسم الحالي بتسجيله 3 أهداف وعمل 4 تمريرات خلال الـ16 مباراة التي شارك فيها.

وعلى غرار رياض محرز، النجم الحالي لمانشستر سيتي الإنجليزي، عانى بن رحمة من التجاهل والتهميش في فرنسا، حيث قام ناديه الأسبق، نادي نيس، بإعارته في 3 مناسبات قبل أن يتخلص منه بمبلغ بسيط.

ويسعى المهاجم الجزائري لتحقيق قفزة نوعية في مسيرته الاحترافية عبر اللعب في "البريميرليج"، وهو ما سيدعم حظوظه في المنافسة على مقعد الأساسي في منتخب الجزائر.

يذكر أن بن رحمة لم يشارك مع "محاربي الصحراء" في مسابقة أمم أفريقيا الماضية، وذلك من جراء الإصابة التي تعرض لها على مستوى الكاحل.

ويملك بن رحمة في رصيده 3 مباريات مع "الخضر" صنع فيها هدفا وحيدا، وحصل ذلك خلال المواجهة الودية أمام الكونغو الديمقراطية التي دارت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.