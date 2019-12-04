سقوط بايرن وعودة دورتموند الأبرز في الجولة 13 للدوري الألماني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسدل الستار على منافسات الجولة الـ13 من عمر الدوري الألماني "بوندسليجا" التي شهدت العديد من الأحداث المثيرة، كان أبرزها خسارة بايرن ميونيخ، حامل اللقب، 1-2 ضد باير ليفركوزن.

ورغم أن الخسارة لم تكن الأولى للعملاق البافاري هذا الموسم، إلا أنها الأولى في عهد المدرب المؤقت هانز فليك الذي حقق 4 انتصارات منها 2 في البوندسليجا، ولم تتلقَ شباك بايرن أهدافا معه قبل تلك المواجهة.

وتوقف رصيد بايرن عند 24 نقطة، ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب.

بينما تميزت الجولة بالإثارة من خلال عدد ركلات الجزاء والبطاقات الملونة، حيث أشهرت 5 بطاقات حمراء واحتسبت 4 ركلات جزاء.

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وواصل بروسيا مونشنجلادباخ مسيرته الرائعة في الدوري المحلي، بإحراز فوز ساحق 4-2 على فرايبورج، ليواصل تصدره لجدول الترتيب برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة عن لايبزيج أقرب ملاحقيه.

ومن جانبه عاد بروسيا دورتموند للانتصارات بفوز صعب 2-1 على مضيفه هيرتا برلين، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس.

"العين الرياضية" تبرز بالفيديوجراف أبرز حقائق الجولة 13 للبوندسليجا.

