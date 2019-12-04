زعماء الحلف الأطلسي يؤكدون تضامنهم ووحدتهم في مواجهة الصين ومكافحة الإرهاب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 4 ديسمبر 2019 الخليج 365 في ختام قمة دول حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في لندن، أصدر قادة حلف شمال الأطلسي بيانا ختاميا مشتركا الأربعاء أكدوا فيه "تضامنهم ووحدتهم" رغم خلافات حول الإنفاق والاستراتيجية سبقت قمتهم.

وجاء في البيان "كي نحافظ على الأمن يجب أن نتطلع إلى المستقبل سويا" وأقر البيان بـ"التحديات" التي يمثلها تصاعد نفوذ الصين متعهدا "بتحرك أقوى" في مواجهة الإرهاب.

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