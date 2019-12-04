روحاني: نريد استئناف العلاقات مع دول الخليج

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني رغبة بلاده في استئناف العلاقات مع السعودية ودول الخليج.

وقال خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان يوسف بن علوي «لا يوجد لدينا مانع لتنمية العلاقات مع دول الجوار واستئناف العلاقات مع السعودية ودول الخليج»، مؤكدا على ضرورة تكاتف جميع الدول لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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وادعى بحسب وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أنهم اقترحوا مبادرة هرمز للسلام، حتى تلعب دول المنطقة دورا فاعلا لإرساء الأمن الإقليمي.

من جانبه، قال وزير الخارجية العماني إن بلاده تولي أهمية بالغة لتنمية العلاقات مع إيران.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف صرح خلال اللقاء على حرص إيران على الحوار مع كل الدول الإقليمية؛ مصرحا بأن «مبادرة هرمز للسلام تأتي في هذا السياق».

وتأتي زيارة ابن علوي وسط توترات في منطقة الخليج على خلفية الهجمات على ناقلات نفط ومنشآت نفطية في السعودية. واتهمت السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا إيران بالوقوف وراء الهجمات على أرامكو غير أن طهران تنفي ذلك.