لغم حوثي يحصد 5 أطفال بدريهمي الحديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قتل 5 أطفال في انفجار عبوة ناسفة إيرانية الصنع من مخلفات ميليشيات الحوثي بمحافظة الحديدة. وأكد مصدر محلي أن خمسة من الأطفال عثروا على عبوة ناسفة من مخلفات الحوثيين بمديرية الدريهمي، وأثناء عبثهم بها انفجرت وأدت إلى وفاتهم جميعا.

وتسببت الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في عدد من المدن والقرى اليمنية بمقتل وإصابة آلاف من المدنيين بينهم نساء وأطفال. وتشكل الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي والبالغ عددها أكثر من مليون لغم حوثي في السهول والجبال والسواحل والوديان والطرق، كارثة كبيرة تهدد اليمنيين.

وفي السياق أكدت مصادر عسكرية مقتل العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم المسؤول الأول عن فرق زراعة الألغام والعبوات المتفجرة في الساحل الغربي المدعو نصرالله اللاحجي، مع فشل خطة عملية كبرى للحوثي للتصعيد في جبهة الساحل الغربي اليمني. وكشفت وصول 94 جثة لقتلى من عناصر الميليشيات الحوثية إلى مستشفيات بمدينتي الحديدة وصنعاء، خلال الأيام العشرة الأخيرة، بحسب ما نقلته وكالة «خبر» اليمنية.

واتهمت القوات المشتركة جماعة الحوثيين بالتحشيد والتصعيد العسكري في محافظة الحديدة. وأكد المركز الإعلامي لألوية العمالقة العاملة أنها «رصدت تحركات لمجاميع مسلحة دفع بها الحوثيون نحو مناطق شرق مديرية الدريهمي جنوب الحديدة لتعزيز مواقعهم».

وفي غضون ذلك احتشد الآلاف من المواطنين في ساحة مدينة الخوخة الساحلية لإحياء الذكرى الثانية لمقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لحزب المؤتمر عارف الزوكا على يد ميليشيات الحوثي الموالية لإيران في انتفاضة الثاني من ديسمبر.

وفي تعز صدت قوات الجيش هجوما عنيفا لميليشيات الحوثي المتمردة في منطقة مدارات وجبل هان بعد مواجهات عنيفة أدت لمقتل جنديين من الجيش و11 من ميليشيات الحوثي وجرح عدد آخرين، فيما أسر حوثيان بعدما شن الانقلابيون هجوما واسعا على مواقع قوات اللواء 35 مدرع بمحافظة تعز.

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الضحايا الخمسة:

1 -عبدالسلام عبدالله مسعود (7 سنوات)

2 -أماني عمر صغير(7 سنوات)

3 -مراد أحمد مشروعي (8 سنوات)

4 -عبدالله مسعود (8 سنوات)

5-سيد عمر يحيى (13سنة)

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