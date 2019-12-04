24 ساعة تحدد مصير ترمب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

صدقت لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي على تقرير عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، حيث اعتمدت اللجنة التقرير بـ 13 صوتا مقابل رفض 9 أصوات.

وسيكون أمام الجمهوريين في المجلس تقديم رؤيتهم الخاصة بعد 24 ساعة، وبعدها سيرسل رئيس اللجنة آدم شيف التقرير للجنة القضائية.

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ونشرت اللجنة مسودة تقريرها بشأن عزل الرئيس الأمريكي لاتهامه بالتقصير، والذي أكد أن ترمب أضر بالأمن القومي وقام بترهيب شهود فعليين ومستقبليين.

ويجري مجلس النواب الأمريكي تحقيقا في مسألة عزل ترمب على خلفية اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طالب فيه بإجراء تدقيق في أنشطة نجل نائبه جو بايدن في أوكرانيا.

يشار إلى بايدن يسعى لنيل ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية العام المقبل أمام ترمب.