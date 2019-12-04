مقتل شخصية إغاثية يابانية بارزة في أفغانستان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أفاد مسؤولون بمقتل ما لا يقل عن 6 أشخاص، بينهم شخصية يابانية إغاثية شهيرة، جراء هجوم استهدف سيارة مملوكة لمنظمة إغاثة يابانية في شرق أفغانستان أمس.
وكتب عطاء الله خوجياني المتحدث باسم حاكم إقليم نانجارهار على موقع تويتر «إن مسلحين مجهولين استهدفوا السيارة بمدينة جلال أباد بالإقليم».
وأضاف خوجياني أن تيتسو ناكامورا، وهو شخصية إغاثية بارزة، لقي حتفه من جراء جروح أصيب بها في الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة من حراسه وسائق.
وكان ناكامورا يرأس «منظمة الخدمات الطبية اليابانية للسلام» غير الحكومية.
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