الجبير يبحث آفاق التعاون مع كوريا الجنوبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - سول بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، مع وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ، سبل التعاون بين البلدين في شتى المجالات. وتناول خلال زيارته إلى سول في زيارة رسمية، العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك، ومجمل الأوضاع الإقليمية والدولية. حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا رياض بن أحمد المباركي، والمستشار بمكتب معاليه إيهاب بن محمد النجار.



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