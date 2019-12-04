المعلمي يحضر احتفال الإمارات بالأمم المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حضر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي أمس حفل الاستقبال الذي أقامته المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة لانا نسيبة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات، بمشاركة عدد من المندوبين الدائمين لعدد من الوفود الصديقة وعدد من كبار مسؤولي الأمم المتحدة.

وأعرب المعلمي بهذه المناسبة عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا على أواصر الأخوة والمحبة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.