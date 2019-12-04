شكرا لقرائتكم لبناني انتحر لتقاضيه نصف راتب.. وأمه تصرخ: ليش! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد انتحار اللبناني ناجي الفليطي قبل أيام في بلدة عرسال بقضاء بعلبك بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، أقدم الشاب داني أبي حيدر على الانتحار الأربعاء مطلقاً النار على نفسه بمنزله في منطقة النبعة بسن الفيل في محافظة جبل لبنان. وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الخبر، وسط غضب من الحالة المأساوية التي وصل إليها الشعب. وفي فيديو انتشر على مواقع التواصل أثناء نقل جثة الشاب في سيارة إسعاف، ظهرت الأم محروقة القلب وهي تصرخ: ليش يا داني!

وروت الوالدة لصحيفة النهار اللبنانية الأربعاء ما جرى لابنها: "في الأمس أطلعت شركة دباس (في منطقة المكلس) داني الموظف لديها، أنها اتخذت قرار حسم راتبه إلى النصف. لم يستطع فلذة كبدي تحمل المزيد من الضغوط، لا سيما وأنه مديون بثلاثة ملايين ليرة، عدا عن أن عليه أقساطاً للإسكان ومصروف ثلاثة أبناء".

وقالت: "صباح اليوم، توجه داني إلى عمله ليعود إلى منزله في سن الفيل ـ مقطع السكة قبل انتهاء دوامه الذي كان في العادة حتى الخامسة مساء، كنت في المنزل مع زوجته، حين غافلنا عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وصعد إلى السطح حاملاً بارودة صيد، سمعنا صوت طلقة نارية، سارعنا لمعرفة ما جرى، وإذ بي أرى من ربيته بدموع العين، غارقاً بدمه، لا بل إن وجهه مقسوم إلى نصفين".

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الشركة توضح

وفي حين تداول البعض خبر وفاة داني بسبب طرده من العمل، نفت شركة دباس الموضوع، موضحة بيان: "تلقت مجموعة شركات دباس ببالغ الأسى والحزن خبر وفاة أحد أجرائها المرحوم داني أبي حيدر، الذي لطالما اتسم بحسن السيرة والسلوك بشهادة كل الذين عرفوه وعملوا معه. إن المرحوم داني أبي حيدر عمل ومارس مهامه لأكثر من 24 عاماً لدى مجموعة شركات دباس، وهو من أكفأ وأخلص الأجراء الذين عرفتهم المجموعة، وقد استمر بقبض كافة أجوره ومخصصاته بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا لبنان، كما حضر صباح اليوم كالمعتاد إلى العمل إلا أنه طلب أن يتغيب لبقية اليوم بسبب ظرف عائلي".

وتابعت: "تأسف مجموعة شركات دباس لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بأن المرحوم داني أبي حيدر قد صرف من عمله، وتؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة، وتدعو إلى توخي الدقة قبل إطلاق أو نشر أية شائعات بهذا الشأن".

كما ختمت: "إن مجموعة شركات دباس، إذ تتقدم من أسرة الفقيد داني أبي حيدر بأحر التعازي، تشارك عائلته ومحبيه في الصلاة عن راحة نفسه".