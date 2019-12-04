حسين سلامي: في اللحظات العصيبة وجهنا صفعات قوية الى الاعداء

أكد القائد العام لقوات حرس ​الثورة الاسلامية​ ​اللواء​ ​حسين سلامي​ "اننا في اللحظات العصيبة وجهنا صفعات قوية الى الاعداء وأجبرناهم على التقهقر، وقد أصيب طواغيت العصر ب​العجز​ على أيدينا"، مشيراً إلى "إننا مررنا بفترة تاريخية مكثفة مليئة بالصعوبات وفي ذات الوقت بالانتصارات".

ولفت إلى "إننا في اللحظات العصيبة وجهنا صفعات قوية الى الاعداء وأجبرناهم على التقهقر، وقد أصيب طواغيت العصر بالعجز على ايدينا"، موضحاً أن "الاعداء في ذات الوقت يترصدون الفرص واستخدموا كل الادوات من اجل شل اقتصادنا وعزل شعبنا عن النظام"، مضيفا "انهم يريدون ان يغلقوا علينا سبيل الجهاد، ويقطعوا تأثيرنا في محيطنا ويقطعوا اتصالنا ب​العالم الاسلامي​ لكي نستسلم في النهاية، ولكن كل آمالهم باءت بالفشل".