مسؤول عسكري فرنسي سابق: اتهامات ماكرون لتركيا ليست تصعيداً كلامياً

اعتبر الرئيس السابق للبعثة العسكرية الفرنسية لدى الأمم المتحدة، الجنرال دومينيك ترانكان، أن "الاتهامات الأخيرة التي وجهها الرئيس الفرنسي ماكرون أمس لتركيا بالعمل مع وكلاء لتنظيم "داعش" الارهابي ليست سوى تصريحات تعبّر عن الواقع"، مشيراً إلى أن "التصريحات التي أدلى بها ماكرون أمس الثلاثاء التي اتهم فيها تركيا بالعمل مع وكلاء لتنظيم داعش ليست تصعيداً كلامياً بل مجرد تذكير بواقع الأمور".
ورأى أن "تركيا تستخدم جماعات إرهابية لكي تطرد وحدات حماية الشعب من المنطقة العازلة التي ترسمها تركيا على حدودها الجنوبية"، مشيراً إلى أن "أنقرة أصبحت بعيدة كل البعد عن مبادئ حلف شمال الأطلسي"، مؤكداً أنه "من الصعب جداً أن تترك تركيا حلف الناتو لكن هذا لا يمنع طرح هذا السؤال على أنفسنا لأن تركيا لم تعد تتشارك نفس المبادئ مع بقية الدول الأعضاء في حلف "الناتو".
ولفت إلى أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين ويريد أن يبني مجتمعا بعيدا عن العلمانية ونحن لا نتشارك معه نفس المبادئ. أردوغان يطلب منا أن نضع على لائحة الإرهاب مجموعات كانت حليفة لنا وقاتلت معنا لدحر داعش من سوريا والعراق وهذا أمر مستحيل".
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