مسؤول عسكري فرنسي سابق: اتهامات ماكرون لتركيا ليست تصعيداً كلامياً

اعتبر الرئيس السابق للبعثة العسكرية الفرنسية لدى ​الأمم المتحدة​، الجنرال دومينيك ترانكان، أن "الاتهامات الأخيرة التي وجهها الرئيس الفرنسي ماكرون أمس ل​تركيا​ بالعمل مع وكلاء لتنظيم "داعش" الارهابي ليست سوى تصريحات تعبّر عن الواقع"، مشيراً إلى أن "التصريحات التي أدلى بها ماكرون أمس الثلاثاء التي اتهم فيها تركيا بالعمل مع وكلاء ل​تنظيم داعش​ ليست تصعيداً كلامياً بل مجرد تذكير بواقع الأمور".

ورأى أن "تركيا تستخدم ​جماعات إرهابية​ لكي تطرد ​وحدات حماية الشعب​ من المنطقة العازلة التي ترسمها تركيا على حدودها الجنوبية"، مشيراً إلى أن "​أنقرة​ أصبحت بعيدة كل البعد عن مبادئ ​حلف شمال الأطلسي​"، مؤكداً أنه "من الصعب جداً أن تترك تركيا حلف ​الناتو​ لكن هذا لا يمنع طرح هذا السؤال على أنفسنا لأن تركيا لم تعد تتشارك نفس المبادئ مع بقية الدول الأعضاء في حلف "الناتو".

ولفت إلى أن "الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ ينتمي ل​جماعة الإخوان المسلمين​ ويريد أن يبني مجتمعا بعيدا عن ​العلمانية​ ونحن لا نتشارك معه نفس المبادئ. أردوغان يطلب منا أن نضع على لائحة ​الإرهاب​ مجموعات كانت حليفة لنا وقاتلت معنا لدحر داعش من ​سوريا​ و​العراق​ وهذا أمر مستحيل".