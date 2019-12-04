صحيفة إثيوبية: أديس أبابا تستعد لإنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر

أفادت صحيفة "كابيتال" الإثيوبية بأن "البحرية الإثيوبية قررت التمركز في ​جيبوتي​ وسيكون مقر ​القيادة​ البحرية في بحر دار"، مشيرةً إلى أن "​الحكومة​ الإثيوبية حددت موقع قاعدتها العسكرية الأولية في جيبوتي"، لافتة إلى أنه "كان هناك اقتراحات بوضعها في ​السودان​ أو إريتريا أو جيبوتي".

وأكدت أن "​فرنسا​ ستساعد الحكومة الإثيوبية في إعادة بناء القوة البحرية، ويتدرب بعض أفراد البحرية في فرنسا حاليا".