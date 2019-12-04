أفادت صحيفة "كابيتال" الإثيوبية بأن "البحرية الإثيوبية قررت التمركز في جيبوتي وسيكون مقر القيادة البحرية في بحر دار"، مشيرةً إلى أن "الحكومة الإثيوبية حددت موقع قاعدتها العسكرية الأولية في جيبوتي"، لافتة إلى أنه "كان هناك اقتراحات بوضعها في السودان أو إريتريا أو جيبوتي".
وأكدت أن "فرنسا ستساعد الحكومة الإثيوبية في إعادة بناء القوة البحرية، ويتدرب بعض أفراد البحرية في فرنسا حاليا".
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة إثيوبية: أديس أبابا تستعد لإنشاء قاعدة عسكرية في البحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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