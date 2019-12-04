اعلنت المتحدث باسم ​المفوضية الأوروبية​ دانيال روزاريو، في بيان، أن "المفوضية هي صاحبة الصلاحيات في ملف التجارة الأوروبي، وأنها سترد على أي ضريبة تفرضها ​الولايات المتحدة​ على ال​بضائع​ الفرنسية بكل الوسائل الممكنة"، مشدداً على ان "الاتحاد سيتحرك كجبهة موحدة لمساندة ​فرنسا​ في حال نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بفرض ​رسوم جمركية​ على بضائع فرنسية، ردا على ​الضريبة​ الرقمية التي فرضتها ​باريس​ على عمالقة ​الإنترنت​ مثل غوغل و​فيسبوك​"، مؤكداً "ضرورة التريث في التعامل مع التهديدات الأمريكية التي لم تصل إلى مستوى التنفيذ العملي بعد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المفوضية الأوروبية: نحن موحدون لمواجهة التهديدات الأميركية لفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.