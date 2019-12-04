بنيامين نتانياهو: مستعدون لانتخابات ثالثة وسنفوز فيها

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيل، ​بنيامين نتانياهو​ عن "استعداد حزبه "الليكود" لخوض انتخابات ​الكنيست​ الثالثة على التوالي، بعد فشل اجتماع جديد بينه ومنافسه رئيس تحالف "أزرق-أبيض"، ​بيني غانتس​"، محملا الشخص الثاني في "أزرق-أبيض"، يائير لبيد، "المسؤولية عن تقويض جهود التوصل إلى حل وسط"، قائلا "إن "الليكود" يتطلع إلى تشكيل ​حكومة​ الوحدة الشاملة ويطرح اقتراحات مختلفة بهذا الشأن، غير أن تحالف غانتس "لم يتحرك حتى لنانومتر واحد" للتجاوب معها".

ولفت إلى "إننا نبذل كل جهد ممكن والفرصة لا تزال متوفرة ولا نحتاج إطلاقا إلى إجراء انتخابات غير ضرورية، لكن إذا أجبرنا على خوض ​الانتخابات​ الثالثة، فسنفوز فيها".