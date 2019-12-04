الحوثيون: إسقاط طائرتي تجسس للتحالف العربي على الحدود اليمنية السعودية

أعلنت ​القوات​ الحوثية عن "إسقاط طائرتي تجسس للتحالف العربي بقيادة ​السعودية​ على الحدود بين ​اليمن​ والسعودية"، مشيرةً إلى أنه "تمكنت الدفاعات الجوية من إسقاط ​طائرة​ تجسسية تابعة لدول العدوان قبالة ​جيزان​ منطقة ​جازان​ جنوب السعودية بسلاح مناسب وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية".

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