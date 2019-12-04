صحيفة روسية: مصر تسلمت مروحيات هجومية جديدة من روسيا

أفادت صحيفة "فزغلياد" الروسية بأن "مروحيات "كا-52 كاتران" الروسية المخصصة لحاملات "ميسترال" بدأت في الوصول إلى مصر مؤخرا"، مشيرةً إلى أنه "في إحدى المناورات، قالت وزارة الدفاع المصرية إنه تم استخدام مروحيات هجومية على متن "ميسترال"، ولكنها لم تحدد نوعها، ومن المرجح أن تكون بالفعل مروحيات "كا-52" التي تحتوي على شفرات قابلة للطي، تم تصنيعها خصيصا لحاملات المروحيات "ميسترال".
ونوهت بأن "روسيا فازت بالمناقصة الخاصة بتزويد الحاملة بالمروحيات في أيار 2017، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حجم الشحنات ولا شروطها"، مؤكدةً أنه "في بداية عام 2019، التقطت وسائل الإعلام صورا لمروحيات K-52 Alligator، وهي نسخة غير قابلة للطي، حيث تم نشرها في قاعدة جوية بالقرب من القاهرة، ولكن القاهرة حصلت على هذه المروحيات ضمن اتفاق منفصل أبرم في عام 2015".
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