صحيفة روسية: مصر تسلمت مروحيات هجومية جديدة من روسيا

أفادت صحيفة "فزغلياد" الروسية بأن "مروحيات "كا-52 كاتران" الروسية المخصصة لحاملات "ميسترال" بدأت في الوصول إلى مصر مؤخرا"، مشيرةً إلى أنه "في إحدى المناورات، قالت ​وزارة الدفاع المصرية​ إنه تم استخدام مروحيات هجومية على متن "ميسترال"، ولكنها لم تحدد نوعها، ومن المرجح أن تكون بالفعل مروحيات "كا-52" التي تحتوي على شفرات قابلة للطي، تم تصنيعها خصيصا لحاملات المروحيات "ميسترال".

ونوهت بأن "​روسيا​ فازت بالمناقصة الخاصة بتزويد الحاملة بالمروحيات في أيار 2017، ولكن لم يتم الإبلاغ عن حجم الشحنات ولا شروطها"، مؤكدةً أنه "في بداية عام 2019، التقطت وسائل الإعلام صورا لمروحيات K-52 Alligator، وهي نسخة غير قابلة للطي، حيث تم نشرها في قاعدة جوية بالقرب من ​القاهرة​، ولكن القاهرة حصلت على هذه المروحيات ضمن اتفاق منفصل أبرم في عام 2015".