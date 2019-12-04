نفذ عدد من المواطنين اعتصاما أمام القصر البلدي في ​الميناء​ حيث يتواجد رئيس ​البلدية​ ​عبد القادر علم الدين​، لمطالبته بالاستقالة من رئاسة ​اتحاد بلديات الفيحاء​.

ورفع المشاركون في الاعتصام هتافات منددة بعلم الدين وخطوة انتخابه على رأس الاتحاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام أمام القصر البلدي في الميناء لمطالبة علم الدين بالاستقالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.