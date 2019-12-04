المولى تشارك في فعاليات مؤتمر بلونوتس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا

شاركت رئيسة الجامعة الاسلامية في لبنان أ.د. دينا المولى في فعاليات مؤتمر بلونوتس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا 2019 في جامعة زايد في دبي - الإمارات العربية المتحدة ، تحت عنوان " إستراتيجية التعليم المستمر في رحلة التعليم؛إستخدام التحليلات لقياس التقدم ودعم القرارات"، وبمشاركة مجموعة عالمية من كبرى المؤسسات المتخصصة التي تلتقي لتشارك الآراء وتطبق أفضل الطرق في مجال الدراسات التحليلية والبيانية للمؤسسات التعليمية ، والتي بدورها تعمل على تنظيم اللقاءات الاقليمية السنوية المتخصصة في برامج التقييم والاستبيان الأكاديمي.
ووقعت الرئيسة المولى اتفاقية تعاون مشترك خلال المؤتمر مع شركة Explorance التي وَضعت بتصرف الجامعة الإسلامية – برنامج Blue حول التحليلات المتقدمة لقياس جودة التعليم والأداء في المؤسسة على كافة الأصعدة .
كما وقعت رئيسة الجامعة إتفاقية تعاون أكاديمي مع مركز الإبتكارات التعليمية و حلول المعرفة ( CLICKS)،الهادفة الى تحقيق جودة الإمتياز، والتي تضمنت امكانية اعطاء حلول معرفة متخصصة ومبتكرة تبني قدرات المؤسسات الداخلية لجهة ضمان الجودة لناحية القيادة واداء الموظفين وأعضاء هيئة التدريس .
هذا وعقدت المولى عدة لقاءات مع مؤسسي ومسؤولي الشركة البريطانية Knowledge E في مركزها في دبي واطلعت على نشاطاتها ومشاريع عملها حيث وقعت اتفاقية تعاون مع هذه الشركة التي تُعنى بتحضير ومساعدة مؤسسات التعليم العالي للتصنيف العالمي QS Ranking وشنغهاي. بالإضافة الى ذلك، تقديم المؤسسة المحتوى العلمي والتكنولوجيا والخدمات والحلول في جميع أنحاء العالم.
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