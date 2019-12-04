أبي رميا: المرحلة تتطلب فحص ضمير من قبل كل نائب

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ إلى ان "الاستشارات يوم الاثنين. ​رئيس الجمهورية​ أطلق صفارة انتهاء فترة النقاشات والمداولات والمناورات ودقت ساعة الخيار. 4 أيام تفصلنا عن الدخان الأبيض الذي سيخرج من ​قصر بعبدا​ مع اسم رئيس ​الحكومة​ العتيدة. المرحلة تتطلب فحص ضمير من قبل كل نائب. إما الإنقاذ أو الهاوية. الغلط ممنوع".



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