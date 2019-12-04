افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​المحتجين​ أعلنوا من "ساحة الثورة" عند "تقاطع ايليا" – صيدا تنتفض"، الاضراب العام احتجاجا على الصرف التعسفي، التلاعب بسعر صرف ​الدولار​ الاميركي و​الفقر​ والجوع والغلاء في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة التي يعيشها ​لبنان​.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة:المعتصمون بصيدا أعلنوا الاضراب العام غدا احتجاجا على الصرف التعسفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.