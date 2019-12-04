المكتب التربوي في الشعبي الناصري اعلن التضامن مع المطالب المحقة للمعلمين

طالب المكتب التربوي في "​التنظيم الشعبي الناصري​"، ​نقابة المعلمين​ في ​المدارس الخاصة​ بالتحرك من أجل إنصاف المعلمين وإعطائهم حقوقهم المشروعة، قائلا في بيان لم يعد خافياً على أحد بأن ​الأزمة​ المالية الحاصلة في المدارس الخاصة باتت مستفحلة بشكل كبير وتهدد الكادر التعليمي وتؤثر على مستقبل ​الطلاب​..

وأكد ان "المعلم هو الدعامة الرئيسية للصرح التربوي، ورسالته التربوية والإنسانية هي محط ثقة واهتمام، وحقوقه المشروعة المقدسة هي واجب والتزام، وأي خلل من شأنه أن يحد من عزيمته وجهده في العمل. من هذا المنطلق نعلن تضامننا الكامل مع المطالب المحقة للمعلمين، وتأييدنا للإضراب التحذيري الذي دعا إليه المعلمون في ​جمعية المقاصد​ الخيرية الإسلامية في صيدا".