النشرة: المحتجون في النبطية نفذوا اعتصاما قرب السراي الحكومي في المدينة

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​النبطية​ بان "​المحتجين​ في النبطية نفذوا اعتصاما قرب ​السراي الحكومي​ في المدينة وجالوا في احد شوارع المدينة وعادوا إلى الخيمة وسط تدابير امنية للجيش و​قوى الأمن الداخلي​ منعا لقطع اي طريق".

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