آلان عون: النية باشراك الحراك في الحكومة موجودة وتم التعبير عنها بوضوح

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ في حديث تلفزيوني إلى ان "مرشح ​الحكومة​ يواجه تحديان هما التكليف والتشكيل"، موضحا ان "الجميع سيأخذ المسافة من الآن حتى الاثنين موعد ​الاستشارات النيابية​، لجوجلة آخر ​الاتصالات​ والمشاورات وأخذ بعين الاعتبار كل المعطيات بما فيها معطيات الشارع".

وأكد ان "النية باشراك الحراك في الحكومة موجودة وتم التعبير عنها بوضوح"، لافتا إلى ان "الحراك يجب ان ينطلق بفكرة انه لا يمكن الغاء الكتل والقوى السياسية الموجودة".

وأضاف "يجب على الطبقة السياسية بكاملها ان تعترف ان هذا الشاربع اصبح لاعبا اساسيا موجودا على الطاولة وعلى الشارع ان يعترف ان هناك حضورا لكتل سياسية لا يمكن الغاؤه".