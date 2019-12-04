ميقاتي: الحريري هو أكثر شخص قادر على أن يكون رئيساً للوزراء

لفت رئيس ​الحكومة​ الأسبق ​نجيب ميقاتي​ إلى ان "رؤساء الحكومات السابقون لا يشكلون تنظيما سياسيا ولدينا آراء مختلفة وأنا حتى اليوم مؤيّد لرئيس حكومة ​تصريف الأعمال​ ​سعد الحريري​ وليس من الضروري أن يشمل هذا الرأي كل رؤساء الوزراء السابقين". وأوضح ان "بياننا اليوم جاء لوضع الأمور في أساسها لا سيما فيما يتعلق بموضوع التأليف قبل التكليف، ونحن يهمنا أن لا يذهب البلد إلى الخراب".

وقال: "مع احترامي ل​سمير الخطيب​، الحريري هو بالنسبة لي أكثر شخص قادر على أن يكون رئيساً للوزراء في سبيل إنجاح سلامة لبنان".

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