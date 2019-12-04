معلوف: لبنان القوي وحزب الله وأمل يدعمون الخطيب وهو الأوفر حظًا حتى الساعة

كشف عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدي معلوف​ في تصريح لوكالة "الاناضول" عن أن "تكتل "لبنان القوي" و"​حزب الله​" وحركة "أمل" يدعمون ​سمير الخطيب​ وهو الأوفر حظًا حتى ​الساعة​ لترؤس ​الحكومة​".

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