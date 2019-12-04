الراعي عن الاستشارات النيابية: فجر جديد على وشك البزوغ على لبنان

علق البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​ على اعلان ​رئاسة الجمهورية​ عن بدء الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، قائلا: "هذا يعني أن فجراً جديداً على وشك البزوغ على ​لبنان​".

واثر تلاوة صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان في ​كنيسة​ الصرح البطريرك، لفت إلى ان "الخبر المحزن، فهو إقدام 3 أشخاص في الأيام الأخيرة على ​الانتحار​ بسبب الضائقة ​المال​ية، وهذا أمر مؤلم للغاية أن ينهي انسان حياته لأنه لا يستطيع تأمين المال و​الحياة​ الكريمة لعائلته". وأضاف "نصلي اليوم من أجل راحة نفس هؤلاء ​الشباب​، ومن أجل أن تُسرع السلطات المعنيّة ب​تشكيل الحكومة​، حتى تعود الحركة ويستعيد ​الشعب اللبناني​ أنفاسه، لأن هذه الحالة من الركود تأثر على جميع المؤسسات وتؤدي الى صرف المواطنين من وظائفهم."