الراعي عن الاستشارات النيابية: فجر جديد على وشك البزوغ على لبنان

علق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي على اعلان رئاسة الجمهورية عن بدء الاستشارات النيابية يوم الاثنين المقبل، قائلا: "هذا يعني أن فجراً جديداً على وشك البزوغ على لبنان".
واثر تلاوة صلاة المسبحة الوردية على نية لبنان في كنيسة الصرح البطريرك، لفت إلى ان "الخبر المحزن، فهو إقدام 3 أشخاص في الأيام الأخيرة على الانتحار بسبب الضائقة المالية، وهذا أمر مؤلم للغاية أن ينهي انسان حياته لأنه لا يستطيع تأمين المال والحياة الكريمة لعائلته". وأضاف "نصلي اليوم من أجل راحة نفس هؤلاء الشباب، ومن أجل أن تُسرع السلطات المعنيّة بتشكيل الحكومة، حتى تعود الحركة ويستعيد الشعب اللبناني أنفاسه، لأن هذه الحالة من الركود تأثر على جميع المؤسسات وتؤدي الى صرف المواطنين من وظائفهم."
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