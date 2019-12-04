شهيب توافق مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة على تسريع دفع الرواتب

عقد وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ اجتماعا بعد ظهر اليوم، مع اتحاد ​المؤسسات التربوية​ الخاصة و​نقابة المعلمين​، تم خلاله التوافق على أن رواتب المعلمين هي حق قانوني لهم، يجب أن تدفع لهم بالكامل، وفي حال التعثر واضطرار إحدى المدارس إلى دفعها منقوصة، يبقى الجزء غير المدفوع دينا ممتازا على المدرسة لصالح المعلمين وله الأولوية.

وناشد الأهالي لدفع ​الأقساط المدرسية​، والطلب إلى المدارس أن تلجأ إلى التقسيط الشهري لتسهيل الدفع على أولياء الأمور.

وأكد الاجتماع على الإسراع في دفع المستحقات للمدارس المجانية، مما يسهل دفع الرواتب للمعلمين.

كما ناشد المعنيين تسريع دفع منح التعليم قبل موعدها سواء من جانب القوى العسكرية والأمنية أو ​تعاونية موظفي الدولة​ أو ​الضمان​ الإجتماعي أو صناديق التعاضد أو مؤسسات ​القطاع الخاص​، والعمل على وقف المهل والغرامات لمستحقات صندوقي التعويضات والضمان الإجتماعي وضريبة الدخل".

وأكد المجتمعون على "التعاون الإيجابي بعيدا عن السجالات وشكلوا لجنة طوارىء ستكون اجتماعاتها مفتوحة لمعالجة أي طارىء.