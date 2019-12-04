شكرا لقرائتكم خبر عن شركة ميناء القاهرة تنظم ندوة بعنوان "يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار" ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة ميناء القاهرة الجوى اليوم الأربعاء، تحت رعاية المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس الإدارة ندوة بعنوان " يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار " حضره العديد من العاملين بقطاعات وإدارات شركة الميناء والشركات العاملة بالمطار وشركات الطيران والعديد من الجهات الخارجية كالحجر الصحى والارصاد الجوية والجمارك ومركز عمليات الطوارئ بحى النزهة وهيئة الاسعاف المصرية وغيرهم .

قام الطيار عصام وهبى بإلقاء كلمة افتتاحية رحب فيها بالحضور ثم قام الكابتن محمد هشام صبحى مدير عام عمليات الطوارئ والأزمات بشركة ميناء القاهرة الجوى بتقديم عرض شامل لخطة الطوارئ بالمطار وأدوار الجهات الداخلية والخارجية المختصة والمشاركة فى الاستجابة لحالات الطوارئ كما أبرز امكانيات وقدرات المطار على التعامل مع الازمات و الحالات الطارئة من العناصر البشرية والمعدات .

Advertisements

وفى نهاية الندوة تم التأكيد على أهمية الارتفاع بمستوى التدريب والتنسيق والتعاون بين المطار وجميع الجهات المختصة كما طلب الحضور عقد لقاءات دورية نظرية وعملية والمشاركة فى تدريبات مطار القاهرة على حالات الطوارئ .

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدنى بدورها المجتمعى والتوعوى فى مواجهة الطوارئ والازمات وكيفية التعامل معها .