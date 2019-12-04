مؤسسة الأهرام تستضيف ندوة "الشأن العام والأمن القومى المصرى" السبت المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستضيف مؤسسة الأهرام، ندوة " الشأن العام والأمن القومى المصرى " يوم السبت المقبل الموافق 7/12/2019، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة الهيئة الوطنية للصحافة.

ومن المقرر أن يدير الندوة كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ويحضرها كوكبة من الوزراء والمثقفين والمفكرين والإعلاميين.

تتناول الندوة عدة محاور أساسية أهمها تحديد مفهوم قضايا الأمن القومى وعلاقته بالشأن العام، وتحديد السمات الرئيسية لمن يتولون الحديث فى هذه القضايا الوطنية والسياج القانونى والدستورى لتنقية المجالات دون المساس بالحريات العامة وتأتى هذه الندوة فى إطار سلسلة من الندوات المتتالية التى تم عقدها ببعض المؤسسات الصحفية القومية لمناقشة قضايا الشأن العام، وتصدر فى نهاية الندوة التوصيات النهائية.