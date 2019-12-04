تخلصت من زوجها بمساعدة عشيقها .. إحالة أوراق ربة منزل وجارها للمفتي

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار محمود الكحكي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، إحالة أوراق ربة منزل وعشيقها لفضيلة المفتي، وحددت جلسة 4 يناير المُقبل للنُطق بالحكم، على خلفية اتهامهما في القضية رقم 2254 جنايات ديرب نجم لسنة 2018، بقتل زوجها، بسبب علاقة غير شرعية بينهما بقرية منشأة قاسم التابعة لمركز ديرب نجم.

كان اللواء مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من "سليمان.م.إ" 34 عامًا، مُحاسب، مُقيم بقرية منشأة قاسم، بالعثور على جثة شقيقه "محمد" 28 عامًا، موظف بشركة الصرف الصحي، ملقاه بمياه ترعة قرية الشراقوة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4051 جُنح ديرب نجم لسنة 2018.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أماني.م.س" زوجة المجني عليه، ربة منزل، وعشيقها "رضا.م.م"، عامل، مُقيم بذات القرية، حيث اتفقا على قتل الزوج، حيث تبين قيام المتهم بشراء هاتف محمول لعشيقته وقيامهما بالاتفاق على التخلص من الزوج، وقيام المتهمة بدس 3 عقاقير مخدرة لزوجها في مشروب "النسكافيه" قبل أن يحضر عشيقها إلى المنزل ويضربه بـ"خشبة" على رأسه أودت بحياته، ثم حمل جثته على عربة كارو وتخلص منها بإلقائها في مياه الترعة، فيما تم ضبط المتهمة وعشيقها، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق.