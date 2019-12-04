محمد اسماعيل - القاهرة - لاهاي - (د ب أ)
بدأت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الأربعاء جلسات استماع في استئناف ضد قرار سابق للمحكمة بعدم فتح تحقيق في جرائم حرب محتملة ارتكبت في أفغانستان.
وتسعى كبير المدعين فاتو بينسودا للتحقيق في جرائم تعذيب وقتل تعسفي، وغيرهما من جرائم الحرب التي ربما تكون قد ارتكبت في أفغانستان خلال عام 2003، وقد يؤثر التحقيق على مواطنين أمريكيين.
وهددت واشنطن، التي تعارض المحكمة الدولية التي تدعمها الأمم المتحدة، باتخاذ إجراءات مضادة، إذا تم المضي قدما في أي تحقيق.
ورفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية طلبا عام 2017 لفتح تحقيق في ارتكاب جرائم حرب في أفغانستان في أبريل الماضي، واستبعدوا أن يسفر عن تحقيق العدالة.
وذكر القضاة أن هناك أساسا كافيا لإجراء تحقيق إلا أن فترة طويلة قد مضت كما أن توقعات عدم تعاون أفغانستان، تجعل نجاح التحقيق أمرا مستبعدا.
كما ستشمل المقاضاة جنودا وعناصر من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده سترد بقوة على كل المحاولات لإخضاع الأمريكيين والإسرائيليين وحلفائهم للملاحقة القضائية.
وفي تشرين ثان/نوفمبر الماضي، قدمت بينسودا استئنافا ضد قرار المحكمة.
ويؤيد الاستئناف منظمات حقوق الإنسان ومحامو الضحايا.
وستستمر جلسات الاستماع حتى بعد غد الجمعة ولكن لم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة قرارها النهائي.
كانت هذه تفاصيل خبر الجنائية الدولية تنظر استئنافًا ضد قرار بعدم فتح تحقيق بجرائم حرب بأفغانستان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.