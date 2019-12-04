الرئاسة اللبنانية تحدد موعد الاستشارات النيابية لإعلان المكلف بتشكيل الحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - لبنان - (د ب أ)
حددت الرئاسة اللبنانية يوم الاثنين المقبل، موعدًا للاستشارات النيابية الملزمة لإعلان اسم المكلف بتشكيل حكومة جديدة.
وقالت الرئاسة في بيان اليوم الأربعاء إن المديرية العامة للرئاسة حددت "يوم الاثنين المقبل في 9 ديسمبر 2019 موعدا للاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة".
وأضاف البيان أن الاستشارات، تستمر يومًا واحدًا، وتبدأ "في العاشرة والنصف من قبل الظهر، على أن تنتهي في الساعة الخامسة والربع من بعد الظهر".
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوماً من الاحتجاجات الشعبية.
ويجري الرئيس عون الاتصالات الضرورية قبل الاستشارات النيابية الملزمة لتسهيل تأليف الحكومة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتواصل فيه الاحتجاجات الشعبية منذ 49 يوماً ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.
يذكر أن الدستور اللبناني ينص، على أن يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب، استناداً إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها.
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