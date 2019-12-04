"مشمش لكماليات السيارات".. حارس مرمى الشرقية يُشعل صفحات التواصل قبل مواجهة الزمالك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

"مشمش صاحب المحل وحارس مرمى الشرقية".. عبارة اشعلت مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أعلنت صفحة باسم "مشمش لكماليات السيارات والفنش وتعديل الفوانيس" عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالشرقية، الكابتن "مشمش" سيُقدم عروضًا بالجُملة حال فوز الفريق في مباراته مع نادي الزمالك، والتي تُقام تمام السابعة والنصف مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 لمسابقة كأس مصر.

منشور الصفحة لاقى رواجًا كبيرًا بين مُختلف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بوجه عام، وجمهور الكرة بوجه خاص، لكن الأمر كان مغايرًا للمركز الإعلامي بنادي الشرقية الرياضي، والذي أوضحه سمير سري، مسئول المركز، لـ"الخليج 365"، مؤكدًا على أن "مشمش" لا توجد له علاقة بـ"البوست الشهير"، مرجحًا أن يكون من كتب ذلك أحد العاملين بمركز صيانة السيارات، والذي يمتلكه والد حارس مرمى الفريق الأول.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن حارس الفريق محمد عبدالمنعم، الشهير بـ"مشمش"، برفقة زملائه بالفريق في معسكر مغلق للمباراة المرتقبة، منذ أمس الثلاثاء، ومن المستحيل أن يكون هو من كتب ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه لم ينفي صفته كذلك من حمل اسم الصفة التي تروج لمركز خاص ببيع كماليات واكسسوارات السيارات بمدينة الزقازيق، والذي يمتلكه والد اللاعب.

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المركز الإعلامي للنادي أوضح أن "مشمش" يبلغ من العمر 29 سنة، وهو من ناشئي النادي، حيث تدرج في فرق المراحل السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، قبل أن يرحل عن الفريق عقب الصعود الأخير للدوري الممتاز موسم 2016 – 2017، إلى نادي اتحاد الشرطة، وهناك قضى موسمين قبل العودة من جديد إلى فريقه مطلع الموسم الحالي.

ويُعد "مشمش" الحارس الأساسي للفريق، والذي ينافس ضمن فرق المجموعة العاشرة بدوري القسم الثالث "المظاليم"، فيما يتولى تدريبه الكابتن محمود عاشور، مدرب حراس المرمى بالفريق.

وأعلن الكابتن مصطفى فاروق "مزيكا" المدير الفني لنادي الشرقية، قائمة الفريق لمواجهة نادي الزمالك ضمن منافسات دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر، والمُقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.

وضمت القائمة 21 لاعبًا، محمد عبدالمنعم "مشمش"، وإسلام أحمد عماد لحراسة المرمى، ومحمود صلاح، وحسن ماريو، وعبدالله الشناف، وسيد مدبولي، ومحمد صالح، وأحمد صقر، وأحمد السيسي لخط الدفاع، وفرج كمال، وحامد فيصل، وحمدي مسلم، وعمر فتحي للارتكاز، ومحمود عبدالواحد، وعلي الجنايني، ومحمد محمود "تريكة"، ومحمد خيري، وأحمد عبدالغني "غنوة"، ومحمود أنيسة لخط الوسط المهاجم، وحسن ربيع، وياسر إبراهيم لخط الهجوم.