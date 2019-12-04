الملك سلمان يدعو سلطان عُمان لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية لسلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، تضمنت دعوته لحضور قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها الرياض في العاشر من ديسمبر الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن نائب رئيس الوزراء لشئون مجلس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد تسلم الرسالة خلال استقباله الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تبادلا وجهات النظر نحو القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة القادمة.

وأكد فهد بن محمود بأن السلطنة بقيادة السلطان قابوس تحرص دائما على دعم مسيرة التعاون الخليجي والترابط الأخوي بين دوله وصولا لتحقيق طموحات الشعوب الخليجية نحو مستقبل مزدهر بالخير والاستقرار.

من جانبه، أعرب الزياني عن تمنياته الطيبة وشكره للسلطان قابوس، على الدعم المستمر والمتواصل لمجلس التعاون وأمانته العامة بما يخدم المصالح الخليجية المشتركة.