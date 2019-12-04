"الإيسيسكو" تعتمد ثلاثة مواقع آثرية يمنية جديدة علي قائمة المهددة بالخطر

أعتمدت لجنة التراث في العالم الإسلامي بالإيسيسكو، ثلاثة مواقع آثرية جديدة في اليمن، على قائمة التراث المهدد بالخطر فى العالم الإسلامي، مطالبة بإيفاد لجنة فنية من الخبراء إلى الجمهورية اليمنية، لمساعدتها على تأهيل التراث الثقافي والمحميات الطبيعية المهددة بالخطر.

وطالبت اللجنة، في ختام أعمال الدورة الاستثنائية

لاجتماع لجنة التراث في العالم الإسلامي، وذلك بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالرباط، بتسجيل المزيد من معالمها على قائمة التراث في العالم الإسلامي، بالتنسيق مع الجهات اليمنية المختصة.

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وقال عز الدين الأصبحي، سفير اليمن لدي

المغرب، إن الموقع الثلاثة التي جرى تسجيلها والمهددة بالخطر، هي :" شبام حضرموت، وزبيد، وصنعاء القديمة"، لافتًا إلي أن المواقع الآثرية في اليمن تتعرض جراء الحرب بإصابات مباشرة وخطيرة.

وأضاف الأصبحي، أن أيادي العبث طالت العديد من المعالم الأثرية والمحميات الطبيعية وبالذات تلك المسجلة في قائمة التراث الإنساني، موضحًا أن فريق التقييم سيزور محافظات "سقطرى، وحضرموت، وعدن" مطلع العام المقبل.