السعوديون يدعمون تركي آل الشيخ قبل رحلته العلاجية

ذأثار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة العامة الترفية بالمملكة العربية السعودية، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما طلب من محبيه أن يسامحوه وذلك قبيل أن يتجه في رحلة علاجية بأوروبا.

وجاء في تغريدة مالك نادي ألميريا الإسباني "إذا فيه شي اتمناه وأتمنى تتاكدو منه إني كل همي رضاكم وسعادتكم وان كل سعودي يكون سعيد وماخذ فرصته في اثبات موهبته، سامحوني إذا مقصر لكن أعرفوا أن هدفي سعادتكم".

فيما قال محمد البكيري، رئيس تحرير صحيفتي النادي

والرياضي السعوديتين، " رجل دولة يشع حيوية وحماسا وألق في كل مكان يحل فيه. محركا الساكن من التقليدية، راسما بدعم المليك وولي عهده وجهة وطن ثروته شبابه، دمت بخير ابو ناصر داعما ومراهنا على هذه المواهب من ثروات الوطن البشرية".

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أما نجم الكرة السعودية السابق ونادي الهلال نواف التمياط فعلق "سلامتك اليوم ودوم وما تشوف شر"، فيما علق عبد الله الطويعلي "

يا معالي المستشار مهما اختلفنا بالآراء والأفكار والمواقف والمواضيع نبقى أبناء هذا الوطن العظيم بإذن الله عز وجل قوة ترابطنا وصدق إخوتنا سوف تبقى شامخة بحجم سماء الوطن وأرضه الغالية.. شفاك الله وعافاك وردك سالما".

أما زائر الشيباني " حقيقة يؤلمني جداً أن أرى مثلك من الناس الطيبيين يعاني من مرضاً أو ألماً .. وأنت ذلك الإنسان الذي خدم وطنه بكل اخلاص وتفاني وأسعد الكثيرين من أبناء الوطن .. نسئل الله أن يردك سالماً معافاً .. دعواتنا الدائمة معك ".

وقال المستشار محمد نافع " اللهم اشفي عبدك تركي آل الشيخ شفاء لا يغادر سقما يارب العالمين".