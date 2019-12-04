تتويج سلطنة عُمان أفضل وجهة سياحية عالمية لهواة الطبيعة

استضافت سلطنة عمان احتفالية دولية تم خلالها الإعلان عن أسماء الفائزين في جوائز السفر العالمية في نسختها السادسة والعشرين ، وهي تعد الحفل الأكبر في عالم السفر والسياحة على مستوى العالم وحضره ما يزيد عن 600 خبيرا من مختلف الدول .

استطاعت السلطنة أن تحصد 16 جائزة كبرى من أصل 144 جائزة وزعت على ما يزيد عن 180 دولة مشاركة وتألقت منظومة مطارات عُمان في الحفل بعد أن حصدت 3 جوائز دفعة واحدة. استطاعت السلطنة أيضاً أن تحصل علي جائزة

دولية كأفضل وجهة سياحية لهواة الطبيعة على مستوى العالم، الأمر الذي يعزز من حضورها على قائمة الوجهات السياحية المفضلة للعام 2020م .

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أقيم الاحتفال تحت رعاية السيد تيمور بن أسعد بن طارق ، وبحضور وزير النقل الدكتور أحمد بن محمد بن سالم الفطيسي. يعد الحفل الختامي للجوائز العالمية الذي أقيم في دار الأوبرا السلطانية مسقط، آخر وأكبر حفلات تسليم الجوائز في العالم، حيث يأتي بعد سلسلة

من الاحتفالات الإقليمية للاعتراف بالتميز في كل قارة، حيث شملت هذا العام العديد من الدول .

تمثل رجع الصدي في تقدير دولي بالغ التأثير . ومن جانبه ثمن جرهام كوك رئيس مؤسسة جوائز السفر العالمية، استضافة السلطنة للحفل الختامي لجوائز العام ،في مدينة جميلة للغاية مثل مسقط، بعد أن استطاعت الشركات العُمانية المختلفة أن تحصد هذا العدد الكبير من الجوائز، ولذلك فإن سلطنة عُمان تسير بالاتجاه الصحيح نحو تعزيز أداء قطاعي السفر والسياحة، ليكونا من أهم مصادر دخلها الاقتصادي. فهي تملك مقومات رائدة سواء من خلال موقعها في قلب العالم، أو بيئتها الفريدة من نوعها، أو كرم الضيافة الذي يميز الشعب العُماني