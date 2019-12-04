انطلاق فعاليات مهرجان مسقط 2020 منتصف يناير المقبل

تستعد سلطنة عمان لبدء فعاليات ومناشط مهرجان مسقط 2020، حيث اطلع أعضاء المجلس البلدي لمحافظة مسقط على العرض المرئي الذي قدمه حسن بن علي البلوشي مدير إدارة الفعاليات ببلدية مسقط أمام المجلس في اجتماعه العاشر والأخير من السنة الثالثة للفترة الثانية.
تضمن العرض عددا من المحاور المتعلقة بالفعاليات والمناشط المختلفة التي ستقام في مواقعالمهرجان المختلفة إلى جانب الفعاليات المتخصصة والفعاليات الثقافية والرياضية المصاحبة للمهرجان.
ووفقا لمقدم العرض فإن مهرجان مسقط المقرر إقامته في الفترة من 16 يناير إلى 15 فبراير سيكون بداية لفعاليات ومناشط أخرى تستمر إلى نهاية عام 2020 لتتزامن مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني الخمسين.
كما تم في الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق المتضمن العديد من التوصيات أبرزها مخاطبة بلدية مسقط بالتنسيق مع لجان الشؤون البلدية بالولايات؛ للمشاركة والاطلاع على مختلف المشاريع ذات العلاقة بالجوانب الاستثمارية والتطوير الاقتصادي (التنموية والترفيهية) التي تعتزم بلدية مسقط تنفيذها في الولايات، بهدف الحصول على بعض الأفكار والمقترحات من قبل المجتمع المحلي على تلك المشاريع قبل تنفيذها، وأهمية عمل دراسات شاملة من جميع النواحي أثناء إقامة المشاريع الاستثمارية.
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