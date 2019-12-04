بن علوي من طهران: سلطنة عُمان يمكنها تقديم حلول للقضايا الإقليمية

أكد يوسف بن علوي بن عبدالله الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العُماني، أن سلطنة عُمان يمكن أن تقدم حلولا جيدة للقضايا والمشاكل الإقليمية من خلال تطوير الشراكات، مضيفا أن هناك مؤشرات واعدة لحل أزمة اليمن.
وقال بن علوي أن عُمان تولي أهميةبالغة لتوسيع العلاقات والتعاون مع إيران، مشيراً إلى أن تعزيز العلاقات والتعاون المتبادل من شأنه أن يؤدي إلى إسعاد شعبي البلدين.
وأوضح بن علوي أن بين السلطنة وإيران رؤى ومواقف مشتركة تجاهالعديد من القضايا الإقليمية والدولية، مضيفا أن طرح إيران مبادرة "هرمز للسلام" ستصب في مصلحة الجميع وتنمية واستقرار وأمن دول المنطقة.
جاء ذلك خلال مباحثات بن علوي مع الرئيس الإيراني حسن روحاني في العاصمة طهران، وتم خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات والأمور ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة.
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