البرلمان العربي يؤكد ضرورة دعم "أصحاب الهمم" في مناطق الصراعات

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، أن التحديات والصراعات المسلحة التي تشهدها بعض الدول العربية أدت إلى زيادة أعداد أصحاب الهمم، خاصة في المناطق الملتهبة، مشدداً على ضرورة تمكين أصحاب الهمم من حقوقهم في هذه المناطق.

ووجه السلمي تحية إجلال وإكبار باسم البرلمان العربي في "اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة" والذي يوافق 3 ديسمبر من كل عام، مؤكداً التزام البرلمان العربي بدعم حقوق ومطالب أصحاب الهمم وتضمينها في كل ما يصدر عن البرلمان العربي من تشريعات عربية موحدة.

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وأشار السلمي فى بيان له بهذه المناسبة إلى أن الاحتفال بـ"اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة" يهدف إلى النهوض بحقوق أصحاب الهمم وإدماجهم في المجتمع، وتيسير حصولهم على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بشكل يوفر لهم حياة كريمة ومستقلة ومستقرة، على قدم المساواة مع باقي فئات المجتمع.